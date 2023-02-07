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İskenderun Limanı'nda deprem sonrası konteynerlerin bulunduğu bölgede çıkan yangın sürüyor. Hatay'da anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra kalbi duran kız, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla tekrar hayata döndü. - VTR
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Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde son durum ne? (Bölüm 4)

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevresindeki illeri de etkisi altına alan sarsıntıların ardından arama kurtarma faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Adıyaman’daki durumu, Anadolu Ajansı Muhabiri Orhan Pehlül aktarıyor.

Ömer Faruk Çalışkan   | 07.02.2023
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde son durum ne? (Bölüm 4)

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