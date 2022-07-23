Dolar
17.74
Euro
18.12
Altın
1,727.65
ETH/USDT
1,512.40
BTC/USDT
22,200.00
BIST 100
2,516.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kuşadası ve Didim plajları, tatilcilerle doldu

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde yoğunluk oluştu.

İbrahim Uzun   | 23.07.2022
Kuşadası ve Didim plajları, tatilcilerle doldu

Aydın

Termometrelerin 40 dereceye ulaştığı Kuşadası'nda yerli ve yabancı turistler, Kadınlar Denizi Plajı, Sevgi Plajı ve Güzelçamlı Sahili'ne akın etti.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise su parklarında eğlenceli anlar yaşadı.

Tekne turlarına çıkanlar ise koylarda yüzme şansını buldu.

Didim ilçesinde Altınkum Plajı da çok sayıda misafiri ağırladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'İyilik Rengi' yardım faaliyetleriyle çocukların yüreğine dokunuyor
Arnavutluk'tan tahıl koridoru anlaşmasındaki rolünden dolayı Türkiye'ye övgü
Bakan Akar'dan Yunanistan'daki Türk okullarının faaliyetlerinin askıya alınması kararına tepki
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Güçlü olmak, her alanda büyük güçlü Türkiye idealine sahip olmaktan geçiyor
"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Sakarya'da başladı

Benzer haberler

Kuşadası ve Didim plajları, tatilcilerle doldu

Kuşadası ve Didim plajları, tatilcilerle doldu

Mersin'in mavi suları dalış turizminde de öne çıkıyor

Londra’daki yangınların kontrol altına alınması için mücadele sürüyor

Antalya'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Antalya'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar veren 3 kişi adliyede

Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar veren 3 kişi adliyede
Hollanda'da hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor

Hollanda'da hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor