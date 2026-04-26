UAEA: Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali tüm dış elektrik kaynağını 1 saat kaybetti Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 15. kez tüm dış kaynaklı elektriğini kaybettiğini, 1 saat sonra ise yeniden elektrik sağlandığını duyurdu.