İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerine milyarlarca dolarlık zarar verdiği iddia edildi

The Hill gazetesinin haberinde, İran'ın Körfez ülkelerinde pistler, gelişmiş radar sistemleri, düzinelerce uçak, depolar, komuta merkezleri, uçak hangarları ve uydu iletişim altyapısını vurduğu belirtildi.

İran'ın ABD üslerine milyarlarca dolarlık zarar verdiği kaydedilen haberde, Orta Doğu'da hedef alınan ülkelerdeki yıkımın 5 milyar dolarlık bir maliyet ortaya çıkardığı ve bu maliyete hasar gören tüm sistemlerin dahil olmadığı vurgulandı.

Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Bahreyn'deki üslerde meydana gelen hasara değinilen haberde, sadece ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo'nun komuta merkezinin onarımının 200 milyon dolar olduğuna dair ifadeler aktarıldı.

The Hill'in konuya ilişkin Pentagon'a soru yönelttiği ancak yanıt alamadığı belirtildi.