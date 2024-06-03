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Yaşam

KKTC'de hava sıcaklığı 44 dereceye çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da hava sıcaklığı 44 dereceye ulaştı.

Muhammet Nazım Taşcı  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
KKTC'de hava sıcaklığı 44 dereceye çıktı Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

İstanbul

TAK'ın haberine göre, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da termometreler 44 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada ise 7 Haziran’a kadar ülkenin sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde olmasının beklendiği belirtilerek, sıcaklığın iç kesimlerde 38-41, sahillerde de 33-36 derece civarında seyretmesinin beklendiği aktarıldı.

Yangın ve sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması çağrısı

Arazi ve orman yangınları ile sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması gerektiğine değinilen açıklamada, 12.00 -16.00 saatlerinde güneş altında çalışılmaması tavsiye edildi.

Açıklamada, hava sıcaklığının 7-10 Haziran'da iç kesimlerde 35-38, sahillerde de 30-33 derece dolaylarına düşmesinin beklendiği kaydedildi.

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