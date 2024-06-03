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Yaşam

KKTC'den 204 hacı adayı Suudi Arabistan'a uğurlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) hac vazifelerini yerine getirmek üzere 204 hacı adayı kutsal topraklara gitti.

Lejla Biogradlija, Ali Ruhluel  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
KKTC'den 204 hacı adayı Suudi Arabistan'a uğurlandı Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda Suudi Arabistan'a gitmek üzere yola çıkan hacı adayları için başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde düzenlenen uğurlama programına, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, KKTC Hac Kafilesi Başkanı Abdulkadir Boşal ve hacı adayları ile aileleri katıldı.

Töre, programda yaptığı konuşmada, Filistin'de kadın ve çocukların katledildiğini vurgulayarak, Gazze'deki insanlık dramının bir an evvel son bulması çağrısında bulundu.

Hacı adaylarıyla bir araya gelen Töre, kutsal topraklarda hac vazifelerini yerine getirecek adaylara iyi yolculuklar diledi.

Hacı adaylarından Yakup Şengül de hac görevini yerine getireceği için çok mutlu ve duygulu olduğunu söyledi.

Nuray Kılıç ise heyecanlı olduğunu belirtti.

Mevlüt Keskin, eşiyle kutsal topraklara gittiğini ifade ederek, "İlk dileğimiz, Filistin'deki kardeşlerimize yapılan zulüm dursun. Hepimiz kardeşçe yaşayalım. Tek temennimiz budur." dedi.

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