Dolar
32.20
Euro
35.08
Altın
2,349.54
ETH/USDT
3,775.80
BTC/USDT
69,142.00
BIST 100
10,556.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Bakan Özhaseki'den Dünya Bisiklet Günü mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı.

Şaduman Türkay  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Bakan Özhaseki'den Dünya Bisiklet Günü mesajı

Ankara

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeşil çevre, temiz hava, sağlıklı nesiller hedefiyle bisiklet ve yeşil yürüyüş yolları yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

Türkiye genelinde, 1671 kilometre bisiklet yolu, 420 kilometre yeşil yürüyüş yolu yaptıklarını belirten Özhaseki, Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Muhammed Ali'yi vefatının 8. yılında andı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta mutlak surette iki devletli çözüm olmalı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alacak
Edirne'deki sınır kapılarında "gurbetçi sezonu" için tedbirler artırıldı
İçişleri Bakanlığı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasında etik eğitimi işbirliği protokolü imzalandı

Benzer haberler

Bakan Özhaseki'den Dünya Bisiklet Günü mesajı

Bakan Özhaseki'den Dünya Bisiklet Günü mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara'da "ÇEVREFEST" düzenleyecek

Sıcaklıklar bugünden itibaren bazı illerde 40 derecenin üzerine çıkacak

Yerlere atılan sigara izmaritleri çevreyi görünenin ötesinde kirletiyor

Yerlere atılan sigara izmaritleri çevreyi görünenin ötesinde kirletiyor
Kıyılardaki kaçak yapılaşma "Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı" ile önlenecek

Kıyılardaki kaçak yapılaşma "Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı" ile önlenecek
Emine Erdoğan, "Sıfır Atık" projesine verilen AKDENİZ-PA Ödülü'nü teslim aldı

Emine Erdoğan, "Sıfır Atık" projesine verilen AKDENİZ-PA Ödülü'nü teslim aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet