Bakan Özhaseki'den Dünya Bisiklet Günü mesajı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı.
Ankara
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeşil çevre, temiz hava, sağlıklı nesiller hedefiyle bisiklet ve yeşil yürüyüş yolları yapmaya devam ettiklerini vurguladı.
Türkiye genelinde, 1671 kilometre bisiklet yolu, 420 kilometre yeşil yürüyüş yolu yaptıklarını belirten Özhaseki, Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı.
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✅ Yeşil çevre,— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) June 3, 2024
✅ Temiz hava,
✅ Sağlıklı nesiller hedefiyle bisiklet ve yeşil yürüyüş yolları yapmaya devam ediyoruz.
Ülkemiz genelinde;
🚲1.671 km bisiklet yolu,
🚶♀️🚶♂️420 km yeşil yürüyüş yolu yaptık.#DünyaBisikletGünü kutlu olsun.#HepimizinBirDünyasıVar pic.twitter.com/pkUjXAGiZ2