AA Genel Müdürü Karagöz: Türkiye'nin uluslararası marka algısına katkı sağlıyoruz
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, “Türkiye'nin uluslararası marka algısına da katkı sağlıyoruz." dedi.
İstanbul
Serdar Karagöz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Ulus Markalama Forumu"nda "Ulus Markalamada Medyanın Rolü: AA Markası" başlıklı sunum yaptı.
Marka algıları sıralamasında medyanın rolünün altını çizen Karagöz, her şeyin algıdan ibaret olduğunu ve medya sektöründe özellikle bilgiyi ilk üreten haber ajanslarının insanların algısını şekillendirdiğini ifade etti.
"Hakikatlerin özellikle bu çağda bir önemi var mı?" sorusunu gündeme getiren Karagöz, dezenformasyon çağında bilginin doğruluğuna ve vakıanın hakikatine önemin azaldığını söyledi.
Türkiye'de popüler bir dizideki "Hakikatlerin ne önemi var? Hepimiz genel kanı neyse onu yaşıyoruz." repliğini hatırlatan Karagöz, hem dünyada hem Türkiye'de genel kanıyı medyanın şekillendirdiğini anlattı. Karagöz, 2. Dünya Savaşı sonrası Japonya ve Almanya’nın ulus markalaması stratejisine gittiğini ifade ederek, bu ülkelerin savaşla hatırlanmadığını, dünyaca ünlü markaları ve sanayilerindeki kalkınma hamleleriyle anıldığını dile getirdi.
"İddialı ülkelerin, iddialı ulusların iddialı haber ajansları olur"
AA'nın 13 dilde yayın yaptığını, 41 ülkede ofisi bulunduğunu belirten Karagöz, 100 ülkede de temsilciliklerinin olduğunu aktardı.
Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan olaylarda AA ekiplerinin bazen polis ve ambulanstan önce bölgeye ulaşabildiğine dikkati çeken Karagöz, Anadolu Ajansının bir olayı fotoğrafladığını, haber içeriğini oluşturduğunu ve tüm dünya medyasına servis ettiğini anlattı.
Bu durumun Türkiye'nin marka değerine katkısını irdeleyen Karagöz, "Biz, uluslararası haber liginde en ön sıralardaki haber ajanslarından biriyiz. Amerika'nın AP'si, İngiltere'nin Reuters’ı, Fransa'nın AFP'si ve Türkiye'nin Anadolu Ajansı... İddialı ülkelerin, iddialı ulusların iddialı haber ajansları olur." diye konuştu.
AA olarak Türkiye'nin izlediği dengeli, dikkatli, diplomatik yaklaşım neticesinde Ukrayna'da habercilik anlamında çok büyük başarılar elde ettiklerinin altını çizen Karagöz, AA foto muhabiri Wolfgang Schwan’ın çektiği Rusya'nın askeri müdahalesinde yaralanan Ukraynalı Olena Kurilo'nun fotoğrafını göstererek, bu karenin tüm dünya medyası tarafından kullanıldığını ve savaşın sembolü haline geldiğini aktardı.
Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi sayesinde Anadolu Ajansının, Ukrayna-Rusya savaşında diğer uluslararası haber ajansları arasından sıyrılarak hem Ukrayna tarafından hem Rusya tarafından haber servis edebildiğini, savaşın en gerçek fotoğrafını tüm dünyaya duyurabildiğini söyleyen Karagöz, Anadolu Ajansının yıllık 2,1 milyon içerik ürettiğine de değindi.
"İstanbul Photo Awards, Türkiye markasına yapmış olduğumuz bir katkıdır"
Karagöz, dünya çapında bir fotoğraf yarışması düzenlediklerini belirterek, Anadolu Ajansının haber üretiminde olduğu kadar haber fotoğrafçılığında da otorite olmaya çalıştığını ifade etti.
Jürisi Pulitzer ödüllü isimlerden oluşan İstanbul Photo Awards'a 100’ün üzerinde ülkeden yaklaşık 1500 fotoğrafçının katıldığını aktaran Karagöz, "Tam şu saatlerde, Birleşmiş Milletlerde İstanbul Photo Awards'un ödül almış fotoğraflarının sergisi devam ediyor. Bu da yine Türkiye markasına yapmış olduğumuz bir katkıdır." dedi.
"Anadolu Ajansı markasına katkı sağlamak için 3 yeni editörlük açtık"
Türkiye ve Anadolu Ajansı markasına katkı sağlamak için bu yıl üç yeni editörlük açtıklarına dikkati çeken Karagöz, bunlardan birincisinin Yeşilhat olduğunu belirtti.
Türkiye’nin tahıl krizinde, mülteciler ve insani yardım meselelerinde izlediği yol ve Paris İklim Anlaşması'na imza atmasının çevre konusunda duyarlı bir ülke olduğunu gösterdiğini dile getiren Karagöz, sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye'nin uluslararası marka algısına katkı amacıyla Çevre Hattı kurup uluslararası medya mensuplarını İstanbul'da bir araya getirerek Çevre Forumu düzenledik. Bunu Türkiye'de yapmanın, Anadolu Ajansı çatısı altında yapmanın ulus markasına çok ciddi katkı sağladığını düşünüyoruz."
"Türkiye, küresel meselelere kayıtsız kalmayan bir ülke"
Çevre konusunda sorumluluk üstlenen Türkiye imajına katkı sağladıklarını düşündüklerini aktaran Serdar Karagöz, "Anadolu Ajansının Yeşilhat'ı ve beraberinde yapmış olduğu Çevre Forumu ile bir algı inşa ettik." ifadesini kullandı.
Türkiye’nin küresel meselelere kayıtsız kalmayan bir ülke olduğunu belirten Karagöz, "Türkiye’nin haber ajansı da çevre konusunda çok büyük bir inisiyatif üstlenerek uluslararası bir çevre forumu düzenledi." dedi.
Yeşilhat'ın yanı sıra Ayrımcılık ve Teyit Hattı birimlerinin de kurulduğunu ekleyen Karagöz, bütün bu alt markaların AA'nın yeni vizyonu olan “Uluslararasılaşma" ile ortaya çıktığını söyledi.
AA'nın “Anadolu Agency” ismiyle uluslararası arenada yeniden markalaştığını aktaran Serdar Karagöz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Anadolu Ajansının kimliğini revize ediyoruz. Bütün bunları uluslararası haber ajansları liginde ajansımızın rekabet gücünü artırmak için yapıyoruz. Anadolu Ajansını önümüzdeki günlerde pek çok küresel konuda birincil haber kaynağı olarak duyacaksınız, göreceksiniz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.