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Yaşam

Karabük'te yaban hayvanları dronla görüntülendi

Karabük'te anne bozayı ve iki yavrusu ile çakal ve gri balıkçıl görüntülendi.

Orhan Kuzu  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Karabük'te yaban hayvanları dronla görüntülendi

Karabük

Merkeze bağlı Kahyalar köyünde dron uçuran gezgin İbrahim Yücel, ormanlık alanda anne bozayı ile iki yavrusunu kayda aldı.

Eğriova göleti mevkisinde ağaçta bekleyen gri balıkçılı da görüntüleyen Yücel, ayrıca göletin kenarında gezinen çakalı kaydetme imkanı buldu.

Görüntülerde, yamaçta dinlenen anne ayı ile yavrularının koşarak bölgeden uzaklaşması, ağaçta bekleyen gri balıkçıl ve göletin kenarına su içmeye gelen çakal yer alıyor.

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