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Yaşam

Bolu ve Düzce'de ziyaretçiler, bayram tatilinin son gününde yüksekleri tercih etti

Ramazan Bayramı tatilinin son gününü doğayla iç içe geçirmek isteyenler, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimindeki park ve göletleri ziyaret etti.

Zafer Göder, Göksel Cüneyt İğde  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Bolu ve Düzce'de ziyaretçiler, bayram tatilinin son gününde yüksekleri tercih etti Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Bolu/Düzce

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden 1325 rakımlı Abant Gölü Milli Parkı'nda tatilin son gününde yoğunluk yaşandı.

Etrafı ormanlarla çevrili Abant Gölü'nün iskele ve yürüyüş yollarında hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler, piknik alanlarında mangal yaptı, yeşilin ahenginde vakit geçirdi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkati çeken Çamlıpınar Göleti de doğada vakit geçirmek isteyenler için durak noktası oldu.

Topuk Yaylası yolundaki 840 rakımlı Dipsizgöl köyü sınırlarında yer alan gölet, çam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarının kapladığı ormanlık alanıyla tatilin son gününde, aile ve kampçılara ev sahipliği yaptı.

Arkadaşlarıyla İstanbul'dan gelen Buket Kocababa, AA muhabirine, gölete keşif amaçlı geldiklerini belirterek, "Çok beğendik, toplu şekilde kamp yapmaya geleceğiz. Burası kamp yaptığımız yerlerden en sessiz ve güvenilir olanlardan birisi. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bence herkes buraya gelip doğanın tadını çıkarmalı." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Emine Nur Açıkgöz de gölet ve çevresindeki ormanlık alanı çok beğendiğini söyledi.

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