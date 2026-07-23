Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde tek golle tur avantajını kaptı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka'nın Midtjylland ekibini konuk etti.

Maçın 3. dakikasında Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün sağdan kullandığı kornerde ön direkte Oh'un kafayla aşırttığı topa Salih Özcan'ın altıpasın içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

15. dakikada Midtjylland 10 kişi kaldı. Orta sahada Etim ile girdiği ikili mücadelede Djalo yerde kaldı. Maçın hakemi Ricardo de Burgos, Etim'i direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

[1/12] UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş ile Midtjylland takımları, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Hyeon-Gyu Oh (ortada) ile Midtjylland oyuncusu Philip Billing (solda) mücadele etti. [2/12] [3/12] [4/12] [5/12] [6/12] [7/12] [8/12] [9/12] [10/12] [11/12] [12/12] × [1/12] UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş ile Midtjylland takımları, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Hyeon-Gyu Oh (ortada) ile Midtjylland oyuncusu Philip Billing (solda) mücadele etti. [2/12] [3/12] [4/12] [5/12] [6/12] [7/12] [8/12] [9/12] [10/12] [11/12] [12/12]

22. dakikada siyah-beyazlı takım, önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Djalo, topu ceza yayındaki Oh ile buluşturdu. Güney Koreli futbolcu, şık bir dokunuşla meşin yuvarlağı Olaitan'ın önüne çıkardı. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.

26. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin sağdan gönderdiği pasında topla buluşan Orkun Kökçü, ceza yayının solundan uzak köşeye yaptığı şık vuruşta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

29. dakikada siyah-beyazlılar ikinci gole çok yaklaştı. İlhan Fakılı sol kanatta son çizgi üzerinden ceza alanına ortaladı. Murillo'nun şutunda kaleci Olafsson'un müdahale ettiği top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

45. dakikada ceza sahası dışından Billing'in kullandığı frikikte, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarı

55. dakikada Oh'un penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Olafsson'dan döndü.

70. dakikada Cerny'nin ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe çıkardığı şutta, top az farkla auta gitti.

79. dakikada Midtjylland gole çok yaklaştı. Bravo'nun kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasına sarkarak topla buluşan Billing'in ceza sahası içinde karşı karşıya vuruşunda, kaleci Nübel meşin yuvarlağı kornere çelerek golü önledi.

81. dakikada Semih Kılıçsoy'un ceza yayının sağından yaptığı vuruşta, top kaleci Olafsson'dan döndü. Orkun Kökçü'nün pozisyonun devamında ceza yayının solunda bekletmeden çıkardığı şutta, meşin yuvarlak auta çıktı.

Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Beşiktaş, bu sonuçla 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynanacak rövanş maçı öncesinde avantaj yakaladı.

Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi halinde 3. eleme turunda Tromsö (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Vincenzo Italiano galibiyetle başladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk resmi maçında galibiyet sevinci yaşadı.

Yeni sezona Italiano yönetiminde giren Beşiktaş, Midtjylland karşısında elde ettiği 1-0'lık Avrupa galibiyetiyle taraftarını sevindirdi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, maç boyunca saha kenarındaki enerjisiyle dikkati çekti.

Maçın tamamında kendisine ayrılan bölümde her pozisyonda oyuncularını uyaran İtalyan teknik adam, heyecandan yerinde duramadı, adeta maçı saha kenarında yaşadı.

Midtjylland 10 kişi kaldı

Beşiktaş-Midtjylland mücadelesinde konuk ekip maçı 10 kişi tamamladı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında siyah-beyazlı oyuncu Tiago Djalo, orta sahada Midtjylland formasını giyen Friday Etim'in sert müdahalesiyle yerde kaldı.

Pozisyona yakın olan İspanyol hakem Ricardo de Burgos, Etim'in müdahalesine tereddüt etmeden kırmızı kartını çıkardı ve Danimarka temsilcisi kalan sürede 10 kişi mücadele etti.

Kaptan Orkun Kökçü gollerine devam etti

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, yeni sezona da golle başladı.

İlk yarıda Midtjylland karşısında üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar, 26. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza yayının solundan attığı şık golle 1-0 öne geçti.

Geçen sezonun ikinci yarısında skorer kimliğiyle ön plana çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda 10 kez gol sevinci yaşamıştı.

Milli orta saha, bu sezon takımının resmi maçlardaki ilk golünün de altına imzasını attı.

Murillo direğe takıldı

Siyah-beyazlı takımda sağ bek Amir Murillo, Midtjylland karşısında direği geçemedi.

Sık sık hücuma verdiği katkıyla karşılaşma boyunca dikkati çeken Panamalı futbolcunun 29. dakikada ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top, kaleci Olafsson'un müdahalesinin ardından üst direkten döndü.

Öte yandan, günün etkili isimlerinden Amir Murillo, 44. dakikada rakibin Franculino ile yakaladığı net gol pozisyonunda son anda araya girerek topun kaleye gitmesini engelledi.

Kassoum Ouattara siftah yaptı

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Kassoum Ouattara, ilk kez resmi bir maçta siyah-beyazlı formayı giydi.

Fransız sol bek, müsabakanın 73. dakikasında Rıdvan Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Djalo devam edemedi

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Tiago Djalo, yaşadığı sakatlıktan dolayı mücadeleye devam edemedi.

Maçın 75. dakikasında savunmadan hücuma destek veren Djalo, uzak mesafeden çektiği sert şutun ardından kısa süreli duraksadı.

Birkaç dakika oyuna devam eden Portekizli futbolcu, bir pozisyonun ardından ceza sahası içinde kendini yere bıraktı.

Maça devam edemeyen Djalo'nun yerine 78. dakikada Fildişi Sahilli savunmacı Emmanuel Agbadou oyuna girdi.

Nübel'den kritik kurtarış

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden kaleci Alexander Nübel, 79. dakikada kritik bir kurtarışa imza attı.

Maç boyunca pozisyon bulmakta zorlanan Midtjylland'da ceza sahası içinde Billing'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu Alman kaleci, zamanında çıkıp açıyı da iyi kapatarak topu kornere çelmeyi başardı ve net golü önledi.

Taraftardan büyük destek

Beşiktaş taraftarı, Midtjylland karşısında takımlarına büyük destek verdi.

Özellikle ikinci yarının başlamasıyla tribün şovuna başlayan siyah-beyazlı futbolseverler, maç boyunca bir an olsun susmadı.-

Üçüncü turdaki olası rakiplerinden Hradec Kralove kazandı

Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde 3. eleme turundaki olası rakiplerinin mücadelesinde ilk maçı kazanan taraf Çekya ekibi Hradec Kralove oldu.

Norveç temsilcisi Tromsö'nün penaltı kaçırdığı maçı Hradec Kralove, 85. dakikada Mick van Buren'in golüyle deplasmanda 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz Perşembe günü Çekya'da oynanacak.

Midtjylland Teknik Direktörü Mike Tullberg: "Takımın oynadığı oyundan memnunum ve gururluyum"

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenilen Danimarka ekibi Midtjylland'da teknik direktör Mike Tullberg, sonuçtan ve oyundan memnun olduğunu söyledi.

Tullberg, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başlayamadıklarını belirten Danimarkalı çalıştırıcı, "Mücadelenin başında bir şans yakaladık ama bunu değerlendiremedik. Sonra kırmızı kart gördük. Hakem sahada bunu verdiyse 'Kırmızı kart doğrudur' diyebiliriz. Takımın oynadığı oyundan memnunum ve gururluyum. Maçın bir kısmında 4-4-1'den 5-3-1'e geçmek zorunda kaldık. Sistem değişikliğinden sonra Beşiktaş'ı iyi tuttuğumuzu düşünüyorum. Beşiktaş ilk yarıda önemli pozisyonları değerlendiremedi. Biraz şanslıydık. Ancak sonuçtan ve takımın gösterdiği performanstan memnunum." ifadelerini kullandı.

Avrupa kupalarında tecrübeli bir takım olduklarını vurgulayan Mike Tullberg, "Avrupa'da oynamayı iyi biliyoruz. Ben 41 maçta görev aldım. Bir golden fazla bir skorla yenilmedim. O yüzden bugünkü skordan dolayı biraz rahatım. Tabii ki 11'e 11 oynasak daha iyi olabilirdi ama şartlar bu şekilde gelişti. Beşiktaş taraftarı çok özel bir atmosfer oluşturuyor. 6 yıl Borussia Dortmund'da çalıştım. Dortmund'un da taraftarları çok iyi. Ancak burada kesinlikle taraftarın oyunculara verdiği güç çok özel. Dolayısıyla her Beşiktaş taraftarı bu oluşturduğu atmosferle gurur duymalı." şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı oyuncu Salih Özcan: “İlk maçın galibiyetle geçmesi gurur verici bir his”

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı sahasında 1-0 yenen Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Özcan, çok mutlu olduğunu ve rövanşta da galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından 28 yaşındaki futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Taraftarların oluşturduğu atmosferle ilgili konuşan Salih, "Güzel bir atmosfer olacağını biliyordum. Gerçekten inanılmaz bir atmosferdi. İlk maçın galibiyetle geçmesi gurur verici bir his. O yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takıma uyum sağladığını anlatan tecrübeli oyuncu, "Takıma iyi adapte oldum. Zaten çoğunu milli takımdan tanıyorum. Takım beni iyi karşıladı. Kampın da iyi geçtiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Salih Özcan, "Kazandığımız için mutluyuz. 2-3 gol fazla atsaydık ikinci maça daha rahat giderdik. Genellikle zor bir maç olacağını düşünüyorum. Rakibimiz kaliteli bir takım. Bugün de gördük. Yüzde 100’ümüzü verip, evimize galibiyetle döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın genel performansının çok iyi olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, "90 dakika oyunu iyi kontrol ettik. Pozisyonlar vardı. 2-3 gol fazla atsaydık daha rahat olurdu. Böyle de kabul etmemiz lazım. İkinci maçta da yüzde 100’ümüzü vereceğiz." dedi.

Orkun Kökçü ile sahadaki uyumlarına ilişkin bir soruya Salih Özcan, "Benim pozisyonum 6 numara. Ben de gol atmak, asist yapmak isterim. İlk başta takım önemli. Takımın kazanması önemli. Bugün öyle oldu. Onun için mutluyum, inşallah devamı da gelir." yanıtını verdi.