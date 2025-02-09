Karabük'te 2 karaca ve çakal sürüsü görüntülendi
Karabük'te 2 karaca ve çakal sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karabük
Yenice ilçesinde karla kaplı ormanlarda 2 karaca gören kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Kayıtlarda bölgede gezinen karacaların bir süre sonra uzaklaşması yer alıyor.
Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ise yiyecek arayan 4 çakaldan oluşan sürü, çöp konteyneri çevresinde dolaştı.
Bu sırada çakalları gören mahalle sakini, cep telefonu kamerasıyla hayvanları kayda aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.