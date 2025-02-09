Dolar
35.97
Euro
37.22
Altın
2,861.91
ETH/USDT
2,626.70
BTC/USDT
96,172.00
BIST 100
9,951.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Karabük'te 2 karaca ve çakal sürüsü görüntülendi

Karabük'te 2 karaca ve çakal sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Cihan Öğüç  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Karabük'te 2 karaca ve çakal sürüsü görüntülendi

Karabük

Yenice ilçesinde karla kaplı ormanlarda 2 karaca gören kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Kayıtlarda bölgede gezinen karacaların bir süre sonra uzaklaşması yer alıyor.

Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ise yiyecek arayan 4 çakaldan oluşan sürü, çöp konteyneri çevresinde dolaştı.

Bu sırada çakalları gören mahalle sakini, cep telefonu kamerasıyla hayvanları kayda aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı
İstanbul'da "viyadük düzenleme çalışması" metro hattındaki yolcuları mağdur etti
Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler yarın yapılamayacak
Yurt genelinde hafta boyunca soğuk hava etkisini sürdürecek

Benzer haberler

Karabük'te 2 karaca ve çakal sürüsü görüntülendi

Karabük'te 2 karaca ve çakal sürüsü görüntülendi

Filistinli doktora öğrencisi ülkesindeki eski binaların dönüşümü için proje hazırladı

Hadrianopolis Antik Kenti'nde içecek filtresi olarak kullanılan bronz obje bulundu

Trabzon'da yiyecek arayan kurt ve çakal kameralara yansıdı

Trabzon'da yiyecek arayan kurt ve çakal kameralara yansıdı
Karabük Üniversitesi kurtarma ekibi 6 Şubat depremlerinde yaşadıklarını anlattı

Karabük Üniversitesi kurtarma ekibi 6 Şubat depremlerinde yaşadıklarını anlattı
Hadrianopolis Antik Kenti ören yeri ilan edildi

Hadrianopolis Antik Kenti ören yeri ilan edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet