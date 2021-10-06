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Yaşam

İdlibli hayvansever iç savaş ortamında 35 kediye gözü gibi bakıyor

Hayvansever Hani Yasin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejiminin saldırıları sonrası evlerini terk etmek zorunda kalanların geride bıraktığı kedileri sokaktan toplayarak evinde bakıyor.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu   | 06.10.2021
İdlibli hayvansever iç savaş ortamında 35 kediye gözü gibi bakıyor Fotoğraf: Ahmet Hatip/AA

İdlib

İç savaş ortamında hayatına devam etmeye çalışan 26 yaşındaki Yasin, işsiz olmasına ve geçim sıkıntısı çekmesine rağmen 35 kediyle aynı evde yaşıyor.

Yasin, sokakta bulduğu kedileri besliyor, hasta olanları tedavi ettirmeye çalışıyor.

"Her sabah kedilerim için yiyecek bulmaya çalışıyorum"

Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her sabah uyandığımda ilk iş olarak et ve tavuk satan dükkanlara giderek kedilere yiyecek bulmaya çalışıyorum." dedi.

Kedilerin karınlarını doyurduktan sonra onları temizlediğini söyleyen Yasin, "Esed rejiminin saldırıları sonucu 5 kedimle göç ettim. Rusya ile Türkiye arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra yeniden evime döndüm. Burada sokak kedilerine evimde yiyecek, içecek veriyorum. Yatacak yer temin ediyorum." dedi.

Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle kedilere yiyecek almakta zorlandığını ifade eden Yasin, "Tavuk satan dükkanlardan arta kalan parçaları alarak kedilerime yediriyorum. Bazen de annemin yaptığı yemeği kedilerle paylaşıyorum." diye konuştu.

Hayvanseverlere çağrıda bulunarak kedileri için ilaç isteyen Yasin, "Kendi kısıtlı imkanlarımızla ilaç temin ederek hasta kedileri tedavi etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


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