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Yaşam

Hırka-i Şerif, dualarla ziyarete kapatıldı

Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, ikindi namazı sonrası dualarla ziyarete kapatıldı.

Hikmet Faruk Başer  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Hırka-i Şerif, dualarla ziyarete kapatıldı Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ramazan boyunca ziyarete açılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif için vatandaşlar bugün de yoğunluk oluşturdu.

Uzun kuyrukların görüldüğü ziyarette bazı vatandaşların duygulandığı anlar dikkati çekti.

Hırka-i Şerif, ikindi namazı sonrası yapılan dua ile ziyarete kapatıldı.

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