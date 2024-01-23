Dolar
30.28
Euro
32.89
Altın
2,024.07
ETH/USDT
2,207.20
BTC/USDT
38,900.00
BIST 100
8,051.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Küçükçekmece'de “STK ve Muhtarlar” buluşmasında konuşuyor.
logo
Yaşam

Gölcük Tabiat Parkı yarıyıl tatilinde ilgi görüyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Gölcük Tabiat Parkı yarıyıl tatilinde ilgi görüyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen tabiat parkı, doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Tabiat parkı, yarıyıl tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyeler tarafından ilgi görüyor.

Günübirlikçi tatilciler, kar kalınlığının yer yer 10 santimetre olduğu alanlarda kızak, şambrel ve poşetlerle kayarak, buz tutan gölün çevresinde yürüyüş yaparak ve belirlenen yerlerde piknik yaparak vakit geçiriyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise tatilcileri, buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emekli Sandığından aylık alanların zam farkı 26 Ocak'ta ödenecek
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Thodex'in kurucusunun da olduğu 21 şüpheli hakkındaki yeni iddianame iade edildi
Yüksekova'da metrelerce kar altındaki yolları açma çalışmaları sürdü
Marmara'da geçen yıl aralık yağışları 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 65 arttı

Benzer haberler

Gölcük Tabiat Parkı yarıyıl tatilinde ilgi görüyor

Gölcük Tabiat Parkı yarıyıl tatilinde ilgi görüyor

Abant ve Safranbolu'da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

İzmir'de sulak alanlardaki kış kuşu sayısında artış gözleniyor

Abant, Safranbolu, Sapanca ve Amasra'da yarıyıl tatili yoğun geçecek

Abant, Safranbolu, Sapanca ve Amasra'da yarıyıl tatili yoğun geçecek
Bolu'da yolcu otobüslerine yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması yapıldı

Bolu'da yolcu otobüslerine yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması yapıldı
Hava sıcaklığı eksi 10'u gören Bolu'da çeşmeler buz tuttu

Hava sıcaklığı eksi 10'u gören Bolu'da çeşmeler buz tuttu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet