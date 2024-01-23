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Yaşam

Karla kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Küre Dağları dron ile görüntülendi.

Bilal Kahyaoğlu  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Karla kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu / AA

Kastamonu

Türkiye'nin ilk Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip olan, 2012'de Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçilen Küre Dağları Milli Parkı, endemik bitkileri ve zengin yaban hayatını bünyesinde barındırıyor.

Kastamonu ve Bartın arasında bulunan Küre Dağlarının Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun 1450 rakımlı Yaralıgöz Dağı mevkisinde kar etkili oldu.

Yaralıgöz Geçidi'nde karla kaplanan orman, güzel manzara oluşturdu.

Kış mevsiminin tüm güzelliklerini sergileyen dağların beyaz örtüyle buluşması, havadan görüntülendi.

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