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Yaşam

Kırklareli'nde vatandaşlar kartopu oynayıp kızakla kayarak eğlendi

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan karın ardından vatandaşlar kartopu oynayıp kızakla kaydı.

Özgün Tiran, Ufuk Ertop  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
Kırklareli'nde vatandaşlar kartopu oynayıp kızakla kayarak eğlendi Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Demirköy, Kofçaz ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında dün etkili olan kar yerini güneşli havaya bıraktı.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde vatandaşlar eğlendi.

Çevre illerden karın etkili olduğu bölgeye gelen vatandaşlar, kartopu oynadı, meyilli alanlarda kızak, naylon ve bidonlarla kaydı. Bazı vatandaşlar ise ateş yakıp müzik eşliğinde oynadı.

Vatandaşlardan Eylül Yılmaz Sezgin, AA muhabirine, özlemle bekledikleri karın ardından eğlendiklerini söyledi.

Kışın bu yıl geç geldiğini ifade eden Sezgin, 7 aylık köpeği ile beyaz örtünün keyfini yaşadıklarını kaydetti.

Birgül Keskin ise karla oynamanın çok eğlenceli olduğunu belirterek, "Ben Lüleburgaz'dan geliyorum. İmkanı olan herkese tavsiye ederim buraya gelip görsünler." dedi.

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