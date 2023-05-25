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Ankara'da şiddetli yağış etkili oluyor. -VTR- Ankara’da sağanak yağış nedeniyle bazı araçlar sular altında kaldı. (Eryaman)
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Yaşam

Göçerlerin yaylalara günler süren yolculuğu başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınmasıyla hayvanlarını kışlaklardan çıkaran göçerlerin Şırnak ve Hakkari'deki yaylalara yolculuğu başladı.

Ekrem Payan, Ayhan Babat  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Göçerlerin yaylalara günler süren yolculuğu başladı Fotoğraf: Ekrem Payan / AA

Şırnak

Yılın 6 ayını kışlaklarda geçiren göçerler, hayvanlarını verimli otlaklara götürmek için günler süren zorlu yolculuğun ardından yaylalara ulaşıyor.

Bölgenin farklı illerinden yola çıkan göçerlerin kilometrelerce yol kat ederek Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ve Hakkari'deki yaylalara gitmek için günler süren yolculuğu dron ile görüntülendi.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, AA muhabirine, kentin yayla potansiyeli ile yazın göç alan bir il olduğunu belirterek, kentteki hayvan varlığının da yaz mevsiminde arttığını söyledi.

"İlimizde şu anda kapalı mera ve yaylamız yok. Tüm yaylalarımız Valiliğimizin de katkısıyla göçerlerimize açık. Dışarıdan gelen göçerlerle yaz aylarında 2,5 milyon küçükbaş hayvana ev sahipliği yapmaktayız. Bölgemizin bunun çok üstünde bir kapasiteyi kaldırabilecek potansiyeli var. İnşallah huzur ortamının devamıyla bu sayı daha yüksek rakamlara ulaşacaktır." ifadelerini kullanan Demirel, hayvan varlığını artırmak için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Demirel, bunlardan birinin de "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" olduğunu kaydetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden sürüleriyle yola çıkan göçerlerden Kasım Altınoluk, bir haftadır yolda olduklarını belirterek, 15 gün sonra yaylaya varmayı hedeflediklerini söyledi.

Ahmet Çınar da havaların ısınmasıyla hayvanlarına daha iyi otlaklar bulmak için yolculuklarının sürdüğünü ifade etti.

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