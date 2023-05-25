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Yaşam

Van Gölü Havzası'nda göçmen kuş hareketliliği arttı

Kış boyunca sıcak bölgelerde yaşayan başta flamingo olmak üzere birçok kuş türü, havanın ısınmasıyla Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlara gelmeye başladı.

Mesut Varol  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Van Gölü Havzası'nda göçmen kuş hareketliliği arttı Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Van

Göçmen kuşların kilometrelerce süren göç yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü havzası, 240'a yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Üreme ve kuluçka dönemlerini Van'da geçiren birçok kuş türü, havanın ısınmasıyla havzadaki sulak alanlardaki yuvalarında sonbahara kadar konaklıyor.

Sazlıklarda ve göl kıyısında oluşturdukları görüntülerle doğaseverlerden ilgi gören kuşlar, fotoğraf tutkunları ve kuş gözlemcileri tarafından kayıt altına alınıyor.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi de özellikle dikkuyruk ve flamingoların yoğun yaşadığı noktaları sürekli denetleyerek kaçak avcılıkla mücadele ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, havanın ısınmasıyla kuşların havzaya gelmeye başladığını söyledi.

İlkbaharda bölgede kuş popülasyonunun arttığını anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Van Gölü Havzası göçmen kuşların en önemli rotalarından birini oluşturuyor. Hem kış hem de bahar aylarında kuşlar burayı mesken ediniyor. Sadece üremek için ya da yaz aylarında konaklamak için gelen türler var. Kışın gelenler gitti. Onların yerine başka türler geldi. Mesela kazlar gitti yerine allı turnalar geldi. Bu dönemde havza kuşlarla doluyor. Her yerde kuş yoğunluğu var. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bazı türler de havzamıza gelmekte. Özellikle dikkuyruk gibi türlerin yaşadığı noktalarda alınan önlemler çok önemli. Çünkü bu türün nesli tehlike altında. Onların yaşadığı sulak alanlara sahip çıkmak çok kıymetli."

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