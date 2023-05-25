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Yaşam

Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri nakil bekleyen hastaya umut oldu

Giresun'da kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan karaciğeri, nakil bekleyen hastaya umut oldu.

Gültekin Yetgin  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri nakil bekleyen hastaya umut oldu

Giresun

Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, 66 yaşındaki Keleş Kirman'ın 14 Mayıs Pazar günü beyin kanaması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kalbi durduğu için solunum cihazına bağlanan hastanın beyin ölümünün dün gerçekleşti. Bilgilendirme yapılan hasta yakınlarının organ bağışında bulunmak istemeleri üzerine nakil süreci başlatıldı.

Organ bağışı için Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi ile iletişim kurularak gerekli tetkikler yapıldı, organ çıkarımı, Erzurum Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde görevli Dr. Salih Kara yönetimindeki ekip tarafından gerçekleştirildi.

Karaciğerin, nakil bekleyen hastaya uygulanmak üzere Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, donör Kirman'a Allah'tan rahmet, organ bağışında bulunarak başka bir hastaya umut olan ailesine de teşekkür edildi.

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