Dolar
27.05
Euro
29.60
Altın
1,907.81
ETH/USDT
1,843.30
BTC/USDT
29,429.00
BIST 100
7,632.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Fransa'da 2 ABD'li turist alkollü girdikleri Eyfel Kulesi'nde 1 gece mahsur kaldı

Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü Eyfel Kulesi'ne alkollüyken bilet alıp giren 2 ABD'li turistin sızdıkları için burada bir gece mahsur kaldığı bildirildi.

Alaattin Doğru  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Fransa'da 2 ABD'li turist alkollü girdikleri Eyfel Kulesi'nde 1 gece mahsur kaldı

Ankara

Ülke basınındaki haberlere göre, kuleyi işleten Sete firmasının güvenlik personeli, sabah ziyaret saatine yakın kontrol için girdikleri kulenin halka kapalı bir bölümünde sızmış şekilde 2 adam fark etti.

Güvenlik görevlileri, itfaiyecilerin yardımıyla kuleden çıkarttıkları 2 ABD'liyi Paris'in 7'nci bölgesindeki polis karakoluna teslim etti.

Polis kaynakları, 2 turistin ABD'den geldiklerini ve 13 Ağustos gecesi girdikleri kuleden çıkış yapacakları sırada bariyerleri aşarak iki ve üçüncü kat arasındaki yasak bir bölgeye girdikten sonra burada sızdıklarını belirtti.

Öte yandan kulenin işletmecisi, iki adam hakkında bu hafta suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Firma olay nedeniyle kulenin ziyarete 1 saat geç açıldığını bildirdi.

Fransız basını ise savcılığın tehlike arz etmedikleri gerekçesiyle 2 adamı serbest bıraktığını aktardı.

Bomba ihbarları nedeniyle Eyfel Kulesi bir günde 2 kez tahliye edildi

Öte yandan Eyfel Kulesi 12 Ağustos'ta asılsız iki bomba ihbarı üzerine güvenlik gerekçesiyle 2 defa tahliye edilmişti.

14 Ağustos'ta da Paris'teki 3 polis merkezine kulede bomba bulunduğuna ilişkin ihbar mektubu gönderilmiş ancak Sete firması güvenlik zafiyeti olmadığı gerekçesiyle alanı tahliye etmeyi reddetmişti.

Bomba ihbarları nedeniyle Eyfel Kulesi'ne turistik ziyaretlerde önemli aksamalar yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den ikinci pilot aday adayları için iş ilanı
Düzce'de köpeklerin saldırısından kurtarılan karaca yavrusu tedavi altına alındı
'Eylül ayı sonu itibarıyla kısa ve orta vadeli eylem planımız ortaya çıkmış olacak'
Kütahya'da 1929'dan beri en yüksek sıcaklık ölçüldü
Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Fransa'da 2 ABD'li turist alkollü girdikleri Eyfel Kulesi'nde 1 gece mahsur kaldı

Fransa'da 2 ABD'li turist alkollü girdikleri Eyfel Kulesi'nde 1 gece mahsur kaldı

Fransa'da acil servislerin hiç olmadığı kadar kötü durumda bulunduğu bildirildi

Fransa'da çıkan yangında yaklaşık 500 hektar alan kül oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi kentteki bazı otellerde fiyatlar yaklaşık 10 kat arttı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi kentteki bazı otellerde fiyatlar yaklaşık 10 kat arttı
Fransa'da Danıştay, Paris yönetiminin çevreci topluluğu feshetme kararını askıya aldı

Fransa'da Danıştay, Paris yönetiminin çevreci topluluğu feshetme kararını askıya aldı
Fransa’da tatil sezonunun Kovid-19’un yeni varyantı Eris’in yayılımını artırdığı düşünülüyor

Fransa’da tatil sezonunun Kovid-19’un yeni varyantı Eris’in yayılımını artırdığı düşünülüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet