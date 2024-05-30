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Dünya

Fransa'da eczacılar greve gitti

Fransa'da farklı kentlerden yüzlerce eczacı, ilaç kıtlığı, eczanelerin kapatılması ve ödemelerin düşüklüğünü protesto etmek için greve gitti.

Şilan Turp  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
Fransa'da eczacılar greve gitti

Ankara

Fransa genelinde yüzlerce eczacı, ülkedeki 2 ana sendika olan Perakende Eczacılar Sendikaları Birliği (USPO) ve Fransa Eczacı Sendikaları Federasyonunun (FSPF) çağrısı üzerine grev kararı aldı.

Hastalar üzerinde ciddi etkisi olan, kanser ve şeker gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlardaki stok sorununu, ilaç satışına ve sağlık sigortasına bağlı olan ödemelerin düşük olmasını ve eczanelerin kapatılmasını protesto eden eczacılar, başkent Paris'teki Eczacılık Fakültesi önünde toplandı.

Beyaz önlükler giyen ve ellerinde pankartlar taşıyan eczacılar, sloganlar atarak Ekonomi Bakanlığına yürüdü.

Eczacılar, Paris'in yanı sıra ülke genelindeki çok sayıda şehir ve kasabada yaklaşık 30 farklı noktada gösteri düzenledi. Ülkedeki 20 bin eczaneden 18 binden fazlası grev nedeniyle kapalı kaldı.

Fransa Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Güvenliği Ajansı (ANSM), 2023'te yaklaşık 5 bin ilacın "stokta olmadığını" ya da "stokta olmama riski taşıdığını" bildirmişti.

Ülkede 2014'ten beri yaklaşık 2 bin eczanenin kapatıldığı ve 2024'teki toplam eczane sayısının yaklaşık 20 bine düştüğü kaydedilmişti.

Eczacılar, 2025'e kadar ücretlerinde artış yapılmasını talep ediyor.

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