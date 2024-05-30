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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Mısır ile İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açmayı kararlaştırdığı iddia edildi

ABD yönetiminden gelen baskının ardından İsrail ile Mısır'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açma konusunda fikir birliğine vardığı ileri sürüldü.

Mustafa Deveci  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
Mısır ile İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açmayı kararlaştırdığı iddia edildi

Ankara

İsrail televizyonu KAN'da yer alan haberde, İsrail ile Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açmayı kararlaştırdığı aktarıldı.

Tel Aviv ile Kahire'nin bu kararı ABD'den gelen baskıların ardından aldığı iddia edildi.

Refah'ın yeniden açılması için İsrail yönetiminin askerlerini sınır kapısıdan çekmeyi kabul ettiği öne sürüldü.

Haberde, sınır kapısının uluslararası bir kuruluşun kontrolüne bırakılmasının planlandığı, İsrail'in bir kuruluş bulununcaya kadar geçici süreyle Gazze'de "Hamas ile bağlantısı bulunmayan Filistinlilerce" kontrol edilmesini kabul ettiği ifade edildi.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı durumda bulunuyor.

Bu kapı, Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olma özelliğini taşıyor.



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