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Yaşam

Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde kar manzarası havadan görüntülendi

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde kar yağışı altında görüntülendi.

Ömer Ürer, Cem Ali Kuş   | 23.12.2021
Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde kar manzarası havadan görüntülendi

Düzce

Düzce kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki, 150 civarında kuş türüne ev sahipliği yapan Efteni Gölü Kuş Cenneti, bölgede yaklaşık 3 gündür devam eden kar yağışıyla beyaza büründü.

Sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan alanı ziyaret edenler, göl çevresinde yürüyüş yapıyor, kar manzarasını cep telefonlarının kamerasıyla kaydediyor.

Eşsiz manzarası beyaz örtüyle kaplanan bölge drone ile görüntülendi.

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