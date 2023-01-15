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Yaşam

Düzce ve Bolu'daki parklarda sıcak hava yoğunluğu

Düzce ve Bolu'da, kış mevsiminde havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar, park ve meydanlarda vakit geçirdi.

Cem Ali Kuş, Mehmet Emin Gürbüz   | 15.01.2023
Düzce ve Bolu'daki parklarda sıcak hava yoğunluğu

Düzce

Düzce'de hafta sonu hava sıcaklığı 13 derece olarak kayıtlara geçti. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, park ve meydanları doldurdu.

Cedidiye Meydanı'nı gezip yürüyüş yapan vatandaşlar, güvercinleri ve sokak hayvanlarını besledi.

Kentte hava sıcaklıklarının bir hafta daha yüksek seyredeceği öğrenildi.

Bolu'da da sıcak havayı fırsat bilenler, doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan parka gelen yerli ve yabancı turistler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaptı, iskelede fotoğraf çektirdi.

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