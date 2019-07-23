Euro
6.38
Dolar
5.71
BIST 100
102,556.10
Altın
1,421.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Selde hayatını kaybeden anne ve kızları defnedildi

Düzce'de su baskını ve toprak kaymasının ardından kaybolduktan sonra ekipler tarafından cesetlerine ulaşılan anne ve iki kızı toprağa verildi. Cenazeye Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da katıldı.

Tayyib Hoşbaş,Onur Orhan,İbrahim Yozoğlu   | 23.07.2019
Selde hayatını kaybeden anne ve kızları defnedildi

Düzce

Düzce'de yaşanan su baskını ve toprak kaymasının ardından cesetlerine ulaşılan anne ve iki kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı.

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde, geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra kaybolan ve cansız bedenleri bulunan anne Nilgün (39) ile 9 yaşındaki kızı Funda ve 7 yaşındaki kızı Sanem Kaplan'ın cenazeleri, Düzce merkezdeki Aziziye Mezarlığı'na getirildi.

Baba Erkan Kaplan'ın defin işlemi öncesi vefat eden eşi ve çocuklarına son kez sarılması, duygusal anlar yaşattı.

Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da baba Kaplan'ı teselli etti.

Burada İl Müftüsü Hüseyin Can tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından anne ve kızları, yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

Bakan Kurum, namazı baba ve oğlu Furkan Kaplan'ın arasında saf tutarak kıldı.

Cenazeye, Kaplan ailesinin yakınlarının yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Faruk Özlü ile vatandaşlar katıldı.

Olay

Bölgede geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, Fatma (42), Cengiz (53) ve Kağan Töngel (3) ile anne Nilgün (39) ve kızları Funda (9), ikiz olan Sanem ile İlayda Sinem Kaplan (7) hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in, dün de Uğurlu köyünde ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cesedi bulunmuştu. Bugün ise AFAD ekipleri Uğurlu köyünde anne Nilgün ile kızı Funda Kaplan'ın cansız bedenlerine ulaşmıştı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Doğu Akdeniz bağlamında Libya krizi
Nijerya’da Türkler hedefte mi?
Askeri havacılık trendleri nasıl bir gelecek gösteriyor?
Kuşak-Yol projesi çerçevesinde Türkiye-Çin ilişkileri
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı

Benzer haberler

Selde hayatını kaybeden anne ve kızları defnedildi

Selde hayatını kaybeden anne ve kızları defnedildi

'Düzce'de 475 yapı sel ve heyelandan etkilendi'

'Devletimiz bu yaraları saracak güce ve şefkate sahiptir'

Düzce'de yaralar sarılıyor

Düzce'de yaralar sarılıyor
Düzce'de anne ile 9 yaşındaki kızının cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de anne ile 9 yaşındaki kızının cansız bedenine ulaşıldı
Düzce'deki aramalarda bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

Düzce'deki aramalarda bir kişinin daha cesedine ulaşıldı