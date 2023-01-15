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Yaşam

Kahramanmaraş'ta yumurtadan dört ayaklı civciv çıktı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, bir besicinin kuluçkaya koyduğu yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı, civciv tedaviye alındı.

Ali Çakmak   | 15.01.2023
Kahramanmaraş'ta yumurtadan dört ayaklı civciv çıktı

Kahramanmaraş

Kırsal Beyoğlu Mahallesi'nde, Tuğba Çakmak'ın kuluçka makinesine bıraktığı yumurtalardan 22 gün sonra civciv çıktı.

Civcivlerden birinin yürümekte ve beslenmekte zorlandığını gören Çakmak, yavruyu kontrol ettiğinde 4 ayaklı olduğunu fark ederek durumu yakınlarına bildirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Oğuzhan Gemci, AA muhabirine, civcivin sağlığına kavuşması için yavrunun genel bakımlarının yapılacağını belirtti.

Civcivin fazla ayaklarının operasyonla alınacağını aktaran Gemci, "Hayvanın fazla olan ayakları nedeniyle arkada tarafında ağırlık oluşuyor. Bu nedenle civcivimiz dengesini sağlayamıyor ve yürümekte güçlük çekiyor. Bu durum literatürde 'polimelia' olarak bilinir ve on binde bir gözlenir." diye konuştu.

Besici Çakmak da yumurtalara bakmak için geldiğinde, çıkan civcivlerden birinin ayağa kalkamadığını ve kontrol ettiğinde 4 ayaklı olduğunu fark ettiğini söyledi.

Daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadığını ifade eden Çakmak, civcivi, sağlığına kavuşması için yetkililere teslim etmeye karar verdiğini dile getirdi.

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