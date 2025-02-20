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Yaşam

Doğada ender oluşan kar ruloları Amasya'da görüntülendi

Amasya'nın Taşova ilçesinde, ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları görüldü.

Cihan Okur  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Doğada ender oluşan kar ruloları Amasya'da görüntülendi Fotoğraf: Amasya Orman Bölge Müdürlüğü

Amasya

İlçeye bağlı Dereli Yaylası'nda oluşan kar rulolarının, ancak hava sıcaklığının sıfır dereceye yaklaştığı ve kar yüzeyinin hala yapışkan olduğu dönemlerde meydana gelebildiği biliniyor.

Kar rulolarının, rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp yuvarlamaya başlamasıyla oluştuğu tahmin ediliyor.

Ormanda gezintiye çıkan Bedrettin Oral, AA muhabirine, kar rulolarını görünce şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.

Kar rulolarını gördüğünde birisi tarafından yapıldığını düşündüğünü ancak yaklaşınca çevrede bir ayak izi bulunmadığını fark ettiğini anlatan Oral, bu ilginç doğa olayını cep telefonuyla kaydettiğini aktardı.

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