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Yaşam

Çorum'da yaralı bulunan tilki koruma altına alındı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaralı halde bulunan tilki koruma altına alındı.

Cahit Emrali  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Çorum'da yaralı bulunan tilki koruma altına alındı Fotoğraf: Cahit Emrali/AA

Çorum

Ankara-Samsun kara yolu üzerinde bulunan Sungurlu Galericiler Sitesi'nde yaralı halde bulunan tilki, Sungurlu Belediyesi'ne teslim edildi.

Burada veteriner hekimce yapılan kontrolde sağ arka ayağı kırık olduğu belirlenen tilki, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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