Çorum'da yaralı bulunan tilki koruma altına alındı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaralı halde bulunan tilki koruma altına alındı.
Çorum
Ankara-Samsun kara yolu üzerinde bulunan Sungurlu Galericiler Sitesi'nde yaralı halde bulunan tilki, Sungurlu Belediyesi'ne teslim edildi.
Burada veteriner hekimce yapılan kontrolde sağ arka ayağı kırık olduğu belirlenen tilki, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.