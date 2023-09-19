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Yaşam

Çocukken başladığı ağ örme mesleğini 47 yıldır sürdürüyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 13 yaşında ağ örme ve tamiratına başlayan Sabahattin İzmit, babasından devraldığı mesleğini 47 yıldır devam ettiriyor.

Davut Genç, Osman Nevtan Angün  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Çocukken başladığı ağ örme mesleğini 47 yıldır sürdürüyor

Sakarya

Küçük Karasu Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Sabahattin İzmit, AA muhabirine, 13 yaşındayken babasının kendisini bu mesleğe başlattığını söyledi.

Babasının, yeteneğini gördüğü için kardeşleri arasından kendisini seçtiğini anlatan İzmit, "Üzerimde durdu. O zamanlar bana öğretmeye çalıştığında hiç dikkate almıyordum. Mesleğin zor olduğunu düşünerek bazen gevşek bıraktığım zamanlar oluyordu. Babam inat etti ve bu mesleği bana öğretti. İyi ki de öğretmiş, Allah razı olsun. Babam, 'Her şey biter, bu meslek bitmez. Kışın kar yağdığında her şey durur ama bu meslek ölmez' derdi." şeklinde konuştu.

"Ağ örme işinde iki kişi kaldı"

İzmit, Küçük Karasu köyünde ağ örme işinde iki kişinin kaldığını aktararak, fabrikanın ağı imal ettiğini, kendilerinin de ip, kurşun ve mantar takarak ağı balıkçıların kullanımına hazır hale getirdiklerini kaydetti.

Her türlü balık ağını tamir ettiğine değinen İzmit, çinekop, barbun, lüfer, kalkan ağları gibi geniş alanda icra ettiği mesleğini yaşadığı sürece ayakta tutacağını dile getirdi.

İzmit, mahallede sadece 2 kişinin çalıştığı mesleklerinin değerinin anlaşılmadığını da sözlerine ekledi.

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