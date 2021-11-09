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Dünya

Fransa'dan balıkçılık krizinde İngiltere'ye 'hızlıca çözüm bulma' çağrısı

Fransa, balıkçıların İngiliz kara sularında avlanmaları için lisans vermeyen İngiltere'ye "hızlıca çözüm bulma" çağrısında bulundu.

Yusuf Özcan   | 09.11.2021
Fransa'dan balıkçılık krizinde İngiltere'ye 'hızlıca çözüm bulma' çağrısı

Paris

Fransa'nın Avrupa Birliğinden (AB) Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İngiltere Brexit Bakanı David Frost ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Ülkesinin diyaloğa açık olduğunu ifade eden Beaune, İngiltere'yi Fransız balıkçıların İngiliz kara sularında avlanmaları için lisans konusunda "hızlıca çözüm bulmaya" çağırdı.

Beaune, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, İngiltere ile yapılan görüşmelerde balıkçılık krizinde bir çözüm bulunmaması halinde planladıkları misilleme önlemlerini hayata geçireceklerini söylemişti.

Paris yönetimi, İngiltere'den Fransa'ya ithal edilen ürünleri gümrükte sistematik olarak kontrol etmek, deniz ürünlerinin ithalini yasaklamak ve İngiliz gemilerinin birkaçı dışında ülkedeki tüm limanlara erişimini engellemekle tehdit etmişti.

Balıkçılık sorunu

AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar, belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi kara sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden olmuştu.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan Ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

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