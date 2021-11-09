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Dünya

Pakistan’daki Türkiye mezunları ilk kez buluştu

Pakistan’da geçen ay kurulan Türkiye Mezunlar Derneğinin üyeleri, ilk buluşmalarını gerçekleştirdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 09.11.2021
Pakistan’daki Türkiye mezunları ilk kez buluştu Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu / AA

İslamabad

Başkent İslamabad’da düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, KKTC İslamabad Temsilcisi Büyükelçi Dilşad Şenol, Dernek Başkanı Seyfül İslam, Pakistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Yurdakul, burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Pakistan başta olmak üzere bölge ülkeleri için bir eğitim merkezine dönüştüğünü belirterek Türkiye ve KKTC’den mezun çok sayıda Pakistanlı olduğunu kaydetti.

Yurdakul, Pakistan’daki Türkiye Mezunlar Derneğinin çalışmalarını hızlandırması ve bu ülkedeki Türkiye mezunlarına ulaşması gerektiğini ifade ederek buradaki mezunların Türkiye’de gördükleri dostluk ve kardeşliği yaşatmaları gerektiğini belirtti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren de etkinliğe canlı bağlanarak açıklamalarda bulundu.

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