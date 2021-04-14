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Dünya

Rus savaş gemileri Karadeniz'de tatbikata başladı

Dmitri Chirciu   | 14.04.2021
Rus savaş gemileri Karadeniz'de tatbikata başladı

Moskova

Rusya'ya ait savaş gemilerinin, Karadeniz'de tatbikata başladığı bildirildi.

Rusya'nın Karadeniz donanmasından yapılan açıklamaya göre, kış dönemindeki eğitim ve denetim organizasyonları çerçevesinde, savaş gemileri Karadeniz'de tatbikat yapıyor.

Tatbikata uçak ve helikopterler de katılıyor.

Rusya'da askeri güçlerin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimler

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 6 Nisan'da, Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını belirterek, ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 askeri tatbikatın gerçekleştirileceği aktarılmıştı.

Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki filoya ait 15 savaş gemisini, Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde, Karadeniz'e gönderdiği açıklanmıştı.

ABD'ye ait 2 savaş gemisinin, Karadeniz'e çıkış için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulunduğu ve gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağı bildirilmişti.

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