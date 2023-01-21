Dolar
18.80
Euro
20.37
Altın
1,926.94
ETH/USDT
1,653.40
BTC/USDT
22,583.00
BIST 100
5,490.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da Roman STK temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Yaşam

Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü

Bursa semalarında iki gün aradan sonra yeniden mercek bulutu oluştu.

Sinan Balcıkoca   | 21.01.2023
Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Bursa

Kent merkezinden bakıldığında Uludağ'ın silüetiyle bütünleşen bulutun, öncekine göre daha büyük olması dikkati çekti.

Doğa olayı hortumu andıran büyük bulutun çevresinde küçük boyutlarda mercek bulutları da gözlemlendi.

Fotoğraf: Cem Şan/AA

Bursa'nın birçok noktasından mercek bulutunu görenler, bunu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın gerçekleştiğini gösteriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum'dan Roman vatandaşlara yönelik sosyal konut projesine ilişkin açıklama
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
"Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" başladı
Kar yağışının geç başladığı Davraz'da bu sezon beklenti yüksek
MEB "akran zorbalığı"nı akademisyenlerle masaya yatırıyor

Benzer haberler

Medeniyetler şehri İznik'in 8 bin 500 yıllık tarihi müzeyle geleceğe taşınıyor

Medeniyetler şehri İznik'in 8 bin 500 yıllık tarihi müzeyle geleceğe taşınıyor

Bursa'daki meslek liseleri geçen yıl 144 milyon lira ciro yaptı

Kızının üşümemesi için uyku tulumu üreten girişimci anne ihracata başladı

Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü

Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü
İznik Gölü'nün bazı bölümlerinde su çekilmesi 100 metreye ulaştı

İznik Gölü'nün bazı bölümlerinde su çekilmesi 100 metreye ulaştı
"Karsız Uludağ" hem çalışanları hem işletmeleri endişelendiriyor

"Karsız Uludağ" hem çalışanları hem işletmeleri endişelendiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet