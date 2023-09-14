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Yaşam

Bolu'da kural ihlali yapan sürücüler "cayrokopter" ile tespit edildi

Bolu'da jandarma ekiplerince "cayrokopter" destekli trafik denetiminde, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Mehmet Emin Gürbüz, Zafer Göder  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Bolu'da kural ihlali yapan sürücüler "cayrokopter" ile tespit edildi

Bolu

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Zonguldak kara yolunun Yeniçağa ile Mengen ilçeleri arasında trafik denetimi gerçekleştirdi.

Üzerindeki kamera sistemiyle yerdeki istasyonlara ve cep telefonlarına görüntüyü anlık iletme kabiliyetine sahip cayrokopter, denetime destek verdi.

Denetimde, hatalı sollama yapan 3, cep telefonuyla konuşan 4, emniyet kemeri takmayan 2, diğer kural ihlallerinden ise 8 olmak üzere 17 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 7 araç ise trafikten men edildi.

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