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Jandarma Genel Komutanlığında devir teslim töreni

Jandarma Genel Komutanı olarak atanan Orgeneral Ali Çardakcı, görevi Orgeneral Arif Çetin'den devraldı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Jandarma Genel Komutanlığında devir teslim töreni

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Jandarma Genel Komutanlığında düzenlenen devir teslim törenine ilişkin açıklamada bulundu.

Orgeneral Çetin'e teşekkür eden Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"44 yıldır şanlı üniformayı giyen, teröre karşı Türkiye'nin dört bir yanında mücadele veren, 15 Temmuz darbe girişiminde milletinin yanında darbecilere karşı duran, Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Arif Çetin'e emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Jandarma Genel Komutanlığına atanan Orgeneral Ali Çardakcı'ya başarı dileyen Yerlikaya, "185 yıllık dev çınarımız olan jandarma teşkilatımız dün olduğu gibi bugün de ve ilelebet hainlerle, terörle, suç ve suçlularla mücadelesini sürdürecektir." ifadesini kullandı.

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Jandarma Genel Komutanlığında devir teslim töreni
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