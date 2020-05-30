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Yaşam

Bodrum'un ünlü plajlarında deniz keyfi 'sosyal mesafeli' olacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde halk plajları, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uygun hazırlanıyor.

Ali Ballı   | 30.05.2020
Bodrum'un ünlü plajlarında deniz keyfi 'sosyal mesafeli' olacak

Muğla

Bodrum'un ünlü plajlarında deniz keyfi "sosyal mesafeli" olacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde halk plajları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun hazırlanıyor. Sosyal mesafe kuralı gereği halk plajlarında şemsiyeler denizden 3 metre mesafeyle yerleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında soyunma kabinlerinde bakım, plaj genelinde temizlik çalışması yapıldı. ( Bodrum Belediyesi - Anadolu Ajansı )


Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, plajlarda Kovid-19 tedbirlerine göre düzenlemeye gitti. Sosyal mesafe kuralı gereği halk plajlarında şemsiyeler denizden 3 metre mesafeyle yerleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında soyunma kabinlerinde bakım, plaj genelinde temizlik çalışması yapıldı.

Kumbahçe, Göltürkbükü, Gölköy, Gündoğan, Gümbet ve Ortakent-Yahşi'de bulunan halk plajlarında başlayan çalışmalar, belirlenen plan doğrultusunda ilçe genelindeki 10'u mavi bayraklı 30 halk plajında gerçekleştirilecek.

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