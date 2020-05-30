Bodrum'un ünlü plajlarında deniz keyfi 'sosyal mesafeli' olacak
Muğla'nın Bodrum ilçesinde halk plajları, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uygun hazırlanıyor.
Muğla
Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, plajlarda Kovid-19 tedbirlerine göre düzenlemeye gitti. Sosyal mesafe kuralı gereği halk plajlarında şemsiyeler denizden 3 metre mesafeyle yerleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında soyunma kabinlerinde bakım, plaj genelinde temizlik çalışması yapıldı.
Kumbahçe, Göltürkbükü, Gölköy, Gündoğan, Gümbet ve Ortakent-Yahşi'de bulunan halk plajlarında başlayan çalışmalar, belirlenen plan doğrultusunda ilçe genelindeki 10'u mavi bayraklı 30 halk plajında gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.