Dolar
19.26
Euro
21.02
Altın
2,007.49
ETH/USDT
1,856.90
BTC/USDT
27,938.00
BIST 100
4,924.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşuyor
logo
Yaşam

Bingöl'de kar yağışı etkili oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Bülent Temiz  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
Bingöl'de kar yağışı etkili oldu Fotoğraf: Bülent Temiz/AA

Bingöl

İlçede aralıklarda devam eden sağanak, akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü.

Soğuk havanın da etkili olduğu ilçede, ilkbaharda adeta kış mevsimi yaşandı.

Vatandaşlardan Yusuf Efe Altay, yaptığı açıklamada, bu yıl kışın uzun sürdüğünü belirterek, "Normalde ilçemizde ekim ve kasım ayında beklenen kar geldi diye paylaşımlar yapılır. Şimdi de nisan ayı geldi kar gitmedi diye paylaşımlar yapacağız. Galiba 2024 kışına geçiş yapacağız gibi görünüyor." dedi.

Enes Karabulak da ilçede ani hava değişikliklerinin yaşandığını anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yanık'tan "refakatsiz çocuklara" ilişkin açıklama
MEB'in sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Malki'ye "Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Benzer haberler

Bingöl'de kar yağışı etkili oldu

Bingöl'de kar yağışı etkili oldu

Bingöl'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Erzurum, Kars ve Ardahan'da aralıklarla kar etkili oldu

Doğu'da 3 ilde kar yağışı etkili oluyor

Doğu'da 3 ilde kar yağışı etkili oluyor
Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu

Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Kars'ta dolu, Sarıkamış'ta kar etkili oldu

Kars'ta dolu, Sarıkamış'ta kar etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet