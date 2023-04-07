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Yaşam

Erciyes'te kayak sezonu devam ediyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te nisan ayında da kayak keyfi sürüyor.

Esma Küçükşahin  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
Erciyes'te kayak sezonu devam ediyor

Kayseri

Kayseri'de aralıklarla etkili olan sağanak, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kara dönüşüyor.

Tekir Kapı'da kayakseverler kayak yapıp, kar topu oynadı.

Uzak Doğu ülkeleri ve Latin Amerika'dan gelen turistler de bahar ayında kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

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