Munzur Dağları'ndaki yaban keçileri dronla görüntülendi
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerince dağlık alanda yaban keçileri görüntülendi.
Tunceli
Yaban hayatı varlığıyla dikkati çeken kentte, kurt, bozayı, yaban keçisi, vaşak ve su samuru gibi nesli tehlike altında olan türler yaşıyor.
DKMP görevlileri de bu canlıları kaçak avcılara karşı korumak amacıyla belirli aralıklarla denetimler gerçekleştiriyor.
Bölgedeki yaban hayvanlarının envanterini çıkarmak için çalışma yapan ekipler, Ovacık'taki 3 bin rakımlı Munzur Dağları'nda yaklaşık 20 erkek yaban keçisiyle karşılaştı.
Sürü halinde hareken eden keçiler, DKMP personelince dron yardımıyla kayıt altına alındı.
Tek sıra halinde uçurum alanlardan geçerek zirveye doğru tırmanan keçiler dron ile görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.