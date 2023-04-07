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Yaşam

Munzur Dağları'ndaki yaban keçileri dronla görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerince dağlık alanda yaban keçileri görüntülendi.

Sidar Can Eren  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
Munzur Dağları'ndaki yaban keçileri dronla görüntülendi

Tunceli

Yaban hayatı varlığıyla dikkati çeken kentte, kurt, bozayı, yaban keçisi, vaşak ve su samuru gibi nesli tehlike altında olan türler yaşıyor.

DKMP görevlileri de bu canlıları kaçak avcılara karşı korumak amacıyla belirli aralıklarla denetimler gerçekleştiriyor.

Bölgedeki yaban hayvanlarının envanterini çıkarmak için çalışma yapan ekipler, Ovacık'taki 3 bin rakımlı Munzur Dağları'nda yaklaşık 20 erkek yaban keçisiyle karşılaştı.

Sürü halinde hareken eden keçiler, DKMP personelince dron yardımıyla kayıt altına alındı.

Tek sıra halinde uçurum alanlardan geçerek zirveye doğru tırmanan keçiler dron ile görüntülendi.

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