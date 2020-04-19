Balkondan komşularına tulumla ezgiler çaldı
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşayan Furkan Yücel, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde komşularına, balkonundan tulumla yöresel ezgiler çalarak moral veriyor.
İstanbul
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde ailesiyle ikamet eden 21 yaşındaki Furkan Yücel, koronavirüs tedbirleri kapsamında hem sosyal izolasyonun önemine dikkati çekmek hem de dışarı çıkamayan komşularına moral vermek için evinin balkonunda tulum çalıyor.
Komşularının da zaman zaman alkışlarla destek olduğu Yücel, insanlara duygusal anlamda destek olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Bazı komşular, evlerinin pencere ve balkonlarında çaylarını içerek, bazıları da horon oynayarak tulumla çalınan yöresel müziklere eşlik ediyor.
Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada tulumu normalde evde çaldığını ancak koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan vatandaşların da moral bulması için konser vermeye karar verdiğini söyledi.
Evinin balkonuna çıkarak tulum çaldığını ifade eden Yücel, "Evde olduğumuz bu dönemde mahallemde yaşayan komşularımızın evlerinde şenlik yaratmak istiyorum. Komşularımız da destek veriyor. Bu kadar destek göreceğimi aslında beklemiyordum. Komşularımıza teşekkür ederim. Güzel bir etkinlik oluyor. Hepsi hoş karşıladı, hepsini eğlendirdiğimi düşünüyorum." dedi.
Trabzonspor taraftarı olduğunu anlatan Yücel, "Süper Lige ara verilmesinin ardından takımımı sahada görmeyi çok özledim. Zafer yaşadığımız günler aklıma geldikçe Trabzonspor bestelerini tulumum ile çalıyorum. Trabzonsporlu futbolculardan imza almayı hayal ediyorum." diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Olcay Durak da duyarlı gence teşekkür ederek, Furkan Yücel'in koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde mahalleliyi eğlendirdiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.