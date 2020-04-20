Euro
7.48
Dolar
6.89
BIST 100
99,179.27
Altın
1,674.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Baharın müjdecisi çiğdem ve nergisler Tunceli'de görsel şölen sunuyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle karların eridiği alanlarda açan çiğdem ve nergisler kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Sidar Can Eren   | 20.04.2020
Baharın müjdecisi çiğdem ve nergisler Tunceli'de görsel şölen sunuyor Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Harami Dere'nin bulunduğu 1500 rakımlı Tunceli Ovacık'ta, ilkbaharın gelişiyle doğada oluşan güzellikler ilgi çekiyor.

İlçeye bağlı Ziyaret köyü mevkisindeki bir tarlada açan çiğdem ve nergisler, göz alıcı güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Baharın müjdecisi olarak bilinen ve karla kaplı Munzur Dağları ile bütünleşen bu çiçekler, sarı, mor ve beyaz renkleriyle seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Zarifliğiyle dikkati çeken ve adeta görsel şölen sunan çiçekler, yöredeki fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı haline geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Madagaskar'da geliştirilen bitkisel Kovid-19 ilacı bugün tanıtılacak
Almanya'da 8 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de 80 Kıbrıslı Türk Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması için protesto gösterileri düzenlendi
Latin Amerika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

Benzer haberler

Baharın müjdecisi çiğdem ve nergisler Tunceli'de görsel şölen sunuyor

Baharın müjdecisi çiğdem ve nergisler Tunceli'de görsel şölen sunuyor

Tunceli'de akıntıda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

Munzur Dağları'nda yaban keçileri görüntülendi

Munzur Dağları'nın saklı güzelliği: Harami Deresi

Munzur Dağları'nın saklı güzelliği: Harami Deresi

Munzur Vadisi kelebek ve tırtıllarla renklendi

Munzur Vadisi kelebek ve tırtıllarla renklendi
Munzur Vadisi ilkbaharda bir başka güzel

Munzur Vadisi ilkbaharda bir başka güzel