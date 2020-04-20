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Yaşam

Askıda ekmek kampanyası ile 'Biz bize yeteriz' dediler

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kısa süre önce hizmet vermeye başlayan fırın işletmecisinin, hayırseverlerin de desteğiyle başlattığı askıda ekmek uygulaması büyük ilgi görüyor.

Abdülhamit Yaşar   | 20.04.2020
Askıda ekmek kampanyası ile 'Biz bize yeteriz' dediler Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar/AA

Konya

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kısa süre önce hizmet vermeye başlayan fırın işletmecisinin, hayırseverlerin de desteğiyle başlattığı askıda ekmek uygulaması yoğun ilgi görüyor.

İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren ekmek fırını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından işsiz kalıp evlerine ekmek götürmekte zorlanan vatandaşlar ile dar gelirli ailelerin istifade etmesi için askıda ekmek uygulamasını başlattı.

Mahalle Muhtarı Mevlüt Karakullukçu'nun öncülüğünde başlatılan uygulamaya, hayırsever vatandaşlar tam destek veriyor. Hayırseverlerin ücretini ödeyerek askıya bırakılmasını istediği ekmeklerden, işsiz kalmış vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi aileler ihtiyacı kadar temin edebiliyor.

Mahalle muhtarı Karakullukçu, fırına gelemeyenlerin askıda ekmeklerini, her gün evlerine kadar götürerek teslim ediyor.

Fırın işletmecisi Soner Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir haftadır devam eden kampanyaya hayırsever vatandaşların büyük destek olduğunu söyledi.

Eser, "Böylesine zor bir dönemde başlattığımız kampanya nedeniyle hem biz mutlu oluyoruz, hem hayırsever vatandaşlarımız hem de ihtiyaç sahipleri mutlu oluyor. Kampanyamızı hayırseverlerimizin destekleriyle daha uzun bir süre devam ettirmek niyetindeyiz. Cumhurbaşkanımızın sözünde olduğu gibi, 'Biz bize yeteriz Türkiye'm' diyoruz."

Muhtar Karakullukçu da zor zamanlarda Türk milletinin hep dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.

Askıda ekmek uygulamasının da bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu dile getiren Karakullukçu, "Kampanya çok güzel ilerliyor. Gelemeyen vatandaşlarımızın da mahalle muhtarları olarak ben adreslerine kadar götürüyorum. Sağ olsunlar, hayırsever çok insanımız var. Onların da bu desteği sayesinde geçtiğimiz bu zor süreçte hem işsiz kalan insanlarımızın, hem de dargelirli ailelerimizin ekmek ihtiyacına yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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