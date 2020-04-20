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Yaşam

Sivas'ta bir hayırsever 10 bakkalın veresiye defterlerindeki borçları ödedi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, 10 bakkala ait veresiye defterlerindeki borçları kapattı.

Kemal Erdoğmuş   | 20.04.2020
Sivas'ta bir hayırsever 10 bakkalın veresiye defterlerindeki borçları ödedi Fotoğraf: Kemal Erdoğmuş/AA

Sivas

Sivas'ın Yukarı, Kale ve Damlaca Mahallelerindeki 10 bakkala giden bir hayırsever, vatandaşların borçlarını ödeyip veresiye defterlerini aldı.

Kale Mahallesi'nde bakkal işleten Aydın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir hayırsever eşiyle geldi. Defterlerde ne kadar yazılı veresiye varsa onların hepsini birlikte topladık. 5 bin 300 lira ödeyerek veresiye defterini aldı." dedi.

Ayşe Özdemir ise bakkalına gelen bir hayırseverin, yaklaşık 15 kişinin hesabını kapatarak veresiye defterini alıp gittiğini söyledi.

Yukarı Mahalle'de bakkal işleten Arif Taşdemir de "Öğle saatlerinde bir aile gelerek veresiye defterimizi sordu. Veresiye defterini eline alıp bunu komple kapatıyorum. 'Bu arkadaşların borcu yoktur' dedi, defteri satın alıp gitti." ifadelerini kullandı.

Damlaca Mahallesi bakkalı Zehra Şahin ise "Eşi ve çocuğuyla birisi geldi. Herkesin hesabını kapattılar. Bir teyzemiz var, iki çocuğuyla beraber yaşıyor, ona da destek oldular." diye konuştu.

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