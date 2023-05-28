Dolar
19.97
Euro
21.42
Altın
1,946.69
ETH/USDT
1,827.10
BTC/USDT
26,709.00
BIST 100
4,580.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkla selamlaşıyor
logo
Yaşam

Aydın'da bir grup seçmen efe kıyafetiyle oy kullandı

Aydın'da bir grup seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu oylamasında, efe kıyafetiyle oy kullandı.

Ferdi Uzun, Necip Uyanık  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Aydın'da bir grup seçmen efe kıyafetiyle oy kullandı Fotoğraf: Necip Uyanık/AA

Aydın

Germencik ilçesine bağlı Dampınar ve Çamköy mahallelerinde kurulan sandıklarda oy kullanan efe kıyafetli seçmenler, kendilerine ilgi gösteren vatandaşlarla oy kullanma işleminin sonrasında fotoğraf çektirdi.

Şehit Cafer Efe Yörükleri ve Zeybekleri Derneği Başkanı Mehmet Sarı, bugün yapılan seçimlerin tarihi önem taşıdığını belirterek bu özel günde de efe kıyafeti giymeyi tercih ettiklerini söyledi.

Seçimleri "demokrasi bayramı" olarak gördüklerini kaydeden Sarı, "Milletimize, vatanımıza hayırlı olsun. Herkes vatandaşlık görevini yapmalıdır. Biz de görevimizi yaptık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul'da kullandı
Oy kullanmaya gelinlik ve damatlıkla geldiler
Bazı vatandaşlar oy kullanacakları okullara ambulansla getirildi
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti
Huzurevi sakinleri için huzurevlerinde sandık kuruldu

Benzer haberler

Aydın'da bir grup seçmen efe kıyafetiyle oy kullandı

Aydın'da bir grup seçmen efe kıyafetiyle oy kullandı

Bozkır kartalı "Yörük" yurda döndü

Aydın'da bir grup seçmen efe kıyafetleriyle oy kullandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet