Dolar
19.97
Euro
21.42
Altın
1,946.69
ETH/USDT
1,827.10
BTC/USDT
26,709.00
BIST 100
4,580.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkla selamlaşıyor
logo
Yaşam

"Dünyanın en uzun boylu kadını" oyunu kullandı

Karabük'te, "dünyanın en uzun boylu kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Weaver sendromu hastası Rümeysa Gelgi, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu kullandı.

Ahmet Özler  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
"Dünyanın en uzun boylu kadını" oyunu kullandı Fotoğraf. Ahmet Özler - AA

Karabük

Safranbolu İlçe Seçim Kurulu görevlileri, 26 yaşında ve 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki Gelgi'nin Emek Mahallesi'ndeki evine seyyar sandık götürdü.

Görevlilerin bilgilendirmesinin ardından oyunu kullanan Gelgi, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin ülke için hayırlı olmasını temenni ederek, evine kadar gelen sandık görevlilerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul'da kullandı
Oy kullanmaya gelinlik ve damatlıkla geldiler
Bazı vatandaşlar oy kullanacakları okullara ambulansla getirildi
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti
Huzurevi sakinleri için huzurevlerinde sandık kuruldu

Benzer haberler

Diyarbakır ve Siirt'te hasta veya engelliler ekiplerin yardımıyla oylarını kullandı

Diyarbakır ve Siirt'te hasta veya engelliler ekiplerin yardımıyla oylarını kullandı

"Dünyanın en uzun boylu kadını" oyunu kullandı

Oy kullanmaya gelinlik ve damatlıkla geldiler

Hasta ve engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı

Hasta ve engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı
Karabük'te sağanak sonucu dereler taştı

Karabük'te sağanak sonucu dereler taştı
Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi

Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet