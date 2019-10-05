Euro
6.25
Dolar
5.69
BIST 100
103,463.50
Altın
1,504.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Antalya'da 'yörük göçü' canlandırıldı

Antalya'da canlandırılan yörük göçüne yöresel kıyafetlerle katılanlar, eşek ve develerle yürüdü.

Tahsin Küçükkaraca,Kağan Burak Özkaya   | 05.10.2019
Antalya'da 'yörük göçü' canlandırıldı

Antalya

Kepez ve Muratpaşa belediyeleri ile Antalya Yörükler Derneği iş birliğiyle 16'ncı Yörük Türkmen Kültür Toyu kapsamında yörük göçü düzenlendi. 

Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki meydanda toplanan yörükler, develer ve eşeklerle davul zurna eşliğinde Dokuma Park'a kadar yürüdü.

Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş sırasında birçok kişi "yörüklerin göçüne" alkışlarla destek verdi.

Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman, yaptığı açıklamada, "Toyumuzu dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde huzur dolu ortamda gerçekleştiriyoruz. Yörük kültürünü vatandaşlara tanıtarak, gelecek kuşakların ilerleyen yıllarda bu etkinliği sürdürmesini hedefliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları
Hong Kong'un siyasi ve ekonomik belirsizliği
CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni sömürgecilik anlayışı
Demokratların azil satrancı Trump'ın ikinci dönem şansını artırabilir

Benzer haberler

Antalya'da 'yörük göçü' canlandırıldı

Antalya'da 'yörük göçü' canlandırıldı

'AB'nin göç konusunda sözünü tutması gerekiyor'