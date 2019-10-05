Euro
6.25
Dolar
5.69
BIST 100
103,463.50
Altın
1,504.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
logo
Türkiye

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Sertan Usul   | 05.10.2019
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 17.51'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Marmaris ilçesine 75 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 45 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları
Hong Kong'un siyasi ve ekonomik belirsizliği
CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni sömürgecilik anlayışı
Demokratların azil satrancı Trump'ın ikinci dönem şansını artırabilir

Benzer haberler

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Deprem az katlı ve müstakil binalara talebi artırdı

Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da okullardaki teknik inceleme sürüyor

İstanbul'da okullardaki teknik inceleme sürüyor
İstanbul'daki deprem sığınaklara talebi artırdı

İstanbul'daki deprem sığınaklara talebi artırdı