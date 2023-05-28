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Yaşam

Edirne'de evde tedavi gören hastalar, ekiplerin yardımıyla oy kullandı

Edirne'de evde tedavi gören hastalar, evde sağlık hizmetleri ekiplerinin yardımıyla okullara giderek oy kullandı.

Gökhan Balcı  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Edirne'de evde tedavi gören hastalar, ekiplerin yardımıyla oy kullandı Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

İl merkezinde 14 sağlık personeli ve 5 araçla görev yapan ekipler, oy kullanmak isteyen hastaları odalarından sandalye tipi sedyelerle alarak hasta nakil ambulansıyla okullara götürdü.

Ekipler, evde tedavi gören hastalara da oy kullanacakları okullara ulaşmalarında yardımcı oldu.

Kronik rahatsızlıkları nedeniyle Kocasinan Mahallesi'ndeki evinde tedavi gören 74 yaşındaki Edip Efe, ekipler tarafından evinden alınarak oy kullanacağı Yüksek Yeşil İlkokulu'ndaki 1140 no'lu sandığa getirildi.

Kızının yardımıyla kabine girerek oyunu kullanan Efe, daha sonra ekipler tarafından evine bırakıldı.

Seçimin hayırlı olmasını dileyen Efe, "Sağlık ekiplerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar." dedi.

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