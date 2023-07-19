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Yaşam

"Astoria Grande" kruvaziyeri 855 yolcusuyla Amasra'da demirledi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demir attı.

Akif Yaman  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
"Astoria Grande" kruvaziyeri 855 yolcusuyla Amasra'da demirledi Fotoğraf: Akif Yaman/AA

Bartın

İstanbul'un ardından 855 yolcu ve 443 kişilik mürettebatıyla Bartın'ın Amasra ilçesine gelen Panama bandıralı gemiyi, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler dağıtıldı. Turistler, daha sonra tarihi ve turistik yerleri gezmek için şehir turuna çıktı.

Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi, Fatih Camisi, Direkli Kaya, Ağlayan Ağaç, Bedesten ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve kültürel alanlarda vakit geçiren ziyaretçiler, yöresel lezzetleri de tatma imkanı buldu.

Geminin akşam Amasra'dan ayrılması bekleniyor.

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